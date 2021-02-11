Пострадавшие оказывались в ловушке на краю галактики, и не могли выбраться.

Недавно в космическом симуляторе Elite: Dangerous произошел странный инцидент – опытные игроки обманом увозили новичков на далекие планеты и заставляли там добывать ценные ресурсы.

Как передает издание Poligon, это обнаружил один из давних фанатов игр Elite по имени Джейсон. Он посадил играть в Elite: Dangerous своих детей и вскоре заметил, как к ним подлетел большой авианосец с опытными игроками. Те сделали детям слишком выгодное предложение:

В обмен на простые товары "ветераны" дадут много игровой валюты;

Помогут в создании нового корабля и добыче ценных ресурсов.

Все это, судя по предложению, должно помочь новичкам быстро заработать в игре. Единственное, что нужно было от них – это сесть на большой авианосец и отправиться за 800 световых лет от густонаселенного центра галактики к системе астероидов, где и происходит добыча ресурсов.

10-летняя дочь Джейсона посчитала это предложение подозрительным и отказалась. Тогда игрок сам решил разобраться в ситуации.

Выяснилось, что опытные игроки устроили в Elite: Dangerous своеобразный космический ГУЛАГ. Они оставляли новичков на краю галактики, откуда невозможно выбраться на маленьких кораблях, и выдвигали ультиматум – чтобы вернуться назад, нужно добыть определенное количество ценных ресурсов.

Попавшим в ловушку оставалось только два выхода: выполнить условия "похитителей" или начать игру с начала, потеряв весь прогресс.

Вскоре на форумах игры обнаружились и другие пострадавшие. Треть из них вовсе перестала играть после случившегося. Остальные же начали просить помощи у других игроков. В результате образовалась целая группа, которая начала организовывать спасательные операции. За несколько недель им удалось вывести из трудовых лагерей почти всех "заложников". Однако в ловушке осталось 15 игроков.

О ситуации узнали и разработчики из студии Frontier Developments. Они начали помогать пилотам-добровольцам проводить спасательные операции, а также посоветовали пострадавшим обращаться в службу поддержки.

"Мы следим за ситуацией, и будем без колебаний действовать, если обнаружим, что игроки каким-либо образом нарушили принципы нашего сообщества. Мы всегда рекомендуем любому игроку, испытывающему трудности, выйти из игры и связаться с нашей службой поддержки, которая постарается решить любую проблему как можно быстрее", – заявили разработчики.

В свою очередь группа "злоумышленников" не собирается останавливаться. Напротив, они намерены действовать в еще больших масштабах.

Подробней про Elite: Dangerous

Elite Dangerous – это масштабный многопользовательский космический симулятор. В игре реализована процедурно генерируемая Галактика, созданная согласно фактическому размеру Млечного Пути.

Игрок начинает с небольшой суммой денег и маленьким космическим кораблем. Он может торговать, работать наемником, добывать ресурсы, исследовать космос или быть пиратом.

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Автор: Сергей Коршунов