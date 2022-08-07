Покупателям предложат виски, ром и водку под брендами разных проектов франшизы.

Французское издательство Ubisoft решило необычно отпраздновать 15-летие своей самой известной игровой серии — Assassin's Creed. Компания заключила партнерство с Antheum Studios, чтобы выпустить брендированный алкоголь по мотивам франшизы.

Всего планируется создать три напитка. Одним из них будет виски под названием Assassin's Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whiskey. Оно станет доступно для заказа уже в текущем месяце. Еще два напитка — это ром и водка. Первый выйдет под брендом Assassin's Creed Black Flag, а вторую посвятят Assassin's Creed Valhalla.

Antheum Studios работает в сфере коллекционирования и сотрудничает с винокурней Tennessee Legend. В розничных магазинах последней и будет продаваться алкоголь. Однако заказать его удастся и в интернете. Бутылка виски Assassin's Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whiskey объемом 750 миллилитров обойдется в $69.

Информация о новых Assassin's Creed

Прошлым летом Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Infinity. На этот шаг компанию подтолкнула публикация редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, в которой он рассказал об игре.

По словам журналиста, проект будет платформой, а на его основе планируют выпускать отдельные истории с разными антуражами. Ubisoft эту информацию не подтвердила, но назвала Infinity "будущим серии". Над игрой трудятся сразу две внутренние команды издательства — из Монреаля и Квебека.

Шрайер и портал Eurogamer также рассказывали о выпуске небольшой Assassin's Creed до релиза Infinity. Главным героем в проекте станет Басим из AC Valhalla, а основной акцент в геймплее сделают на стелсе. Игра должна выйти в марте следующего 2023 года.

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