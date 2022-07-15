Игру наполнят разными приключениями.

Слухи о будущих Assassin's Creed продолжают множиться. Недавно блогер Джереми Пентер сообщил, что одна из новых частей серии будет посвящена ацтекам. Ему возразил редактор Bloomberg и инсайдер Джейсон Шрайер, мол, следующая AC выросла из дополнения к Valhalla и отправит пользователей в Багдад. А далее выйдет Infinity, которая станет вместилищем для приключений в разных исторических эпохах. Недавно к обсуждению этой темы присоединился редактор VentureBeat Джефф Грабб. Он решил добавить инсайдерской информации.

Как известно из расследования Шрайера, Assassin's Creed Infinity представляет собой огромный проект. Он будет включать отдельные игры во вселенной AC с разными антуражами. Пока непонятно, как именно Ubisoft собирается реализовать такую концепцию. Но можно предположить, что Infinity станет площадкой для пользователей с разнообразными функциями и интерфейсом доступа к самостоятельным Assassin's Creed в рамках нее. Проект проще всего сравнить с лончером для запуска множества игр или приложений.

Шрайер сказал, что ни одно из отдельных приключений в рамках Infinity не посвящено ацтекам. По крайней мере, он об этом не слышал. И вот тут к теме подключился Джефф Грабб, который тоже обладает множеством связей в индустрии. Согласно его данным, одна из кампаний в Infinity отправит пользователей в Японию. Фанаты давно просили Ubisoft выбрать Страну восходящего солнца в качестве антуража для одного из продолжений. Похоже, издательство решило прислушаться к сообществу.

Assassin's Creed Infinity — основные подробности

Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Infinity прошлым летом. На этот шаг компанию подтолкнула публикация редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, в которой он рассказал об игре.

По словам журналиста, проект будет платформой, а на его основе планируют выпускать отдельные истории с разными антуражами. Ubisoft эту информацию не подтвердила, но назвала Infinity "будущим серии".

Над игрой трудятся сразу две внутренние команды издательства — из Монреаля и Квебека.

По слухам, в Assassin's Creed Infinity войдут как новые истории, так и ремейки старых частей.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо сообщил, что проект не будет условно-бесплатным.

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