Игру планировали выпустить в феврале, но отложили до мая или июня.

Новая часть Assassin's Creed под кодовым названием Rift пока официально не анонсирована. Однако проверенные инсайдеры продолжают делиться информацией об игре. На этот раз порцию свежих данных преподнес редактор Bloomberg Джейсон Шрайер, который первым рассказал о существовании проекта. Журналист поведал, когда должно выйти продолжение франшизы.

Репортер опубликовал новую заметку о Rift. За создание следующей части отвечает подразделение Ubisoft из Бордо. По словам человека, который знаком с ситуацией вокруг разработки, команда отстала от графика и попросила больше времени. Издательство удовлетворило этот запрос и отложило релиз новой Assassin's Creed.

Ранее игру стремились выпустить в феврале 2023 года. А теперь выход запланирован на май или июнь. Информацию Шрайера косвенно подтверждает последний финансовый отчет Ubisoft, в котором объявили о переносе Avatar: Frontiers of Pandora и "неанонсированной премиальной игры меньших масштабов". Вторая — это как раз Rift, о которой разработчики должны подробнее рассказать в сентябре.

Новая Assassin's Creed: что известно

Изначально игра создавалась, как дополнение к Valhalla, однако позже добавка переросла в самостоятельный проект. Сюжет Rift расскажет о Басиме, а события будут разворачиваться на Ближнем Востоке.

На ранних этапах производства в новой Assassin's Creed планировали реализовать Багдад, но пока неизвестно, не отказались ли от этой идеи.

По части геймплея игра будет ближе к первым AC, так как делает упор на стелс, а не ролевые элементы.

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