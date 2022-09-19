В двух роликах показываются сражения и выполнение заданий.

Похоже, в игровой индустрии наступил сезон утечек. Не успели пользователи отойти от материалов из тестовой версии GTA 6, как в Сети появились ролики из альфа-тестирования Diablo IV. Игроки могут увидеть более 40 минут геймплея из грядущей экшен-RPG от Blizzard Entertainment.

Ссылку на файлообменник с двумя видео опубликовал посетитель форума Reddit под псевдонимом iV1rus0. Ролики совокупно включают 43 минуты игрового процесса. Они просочились в Сеть благодаря одному из участников внутреннего альфа-тестирования Blizzard's Friends and Family.

Видео включают обилие сражений за варвара против разнообразных врагов — разбойников, скелетов, энтов, змееподобных женщин и так далее. Персонаж в боях использует разные комбинации оружия и применяет умения. Он создает каменные волны, усиливает себя и наносит серии быстрых ударов на ближней дистанции.

Видео дня

Ролики также позволяют оценить дизайн отдельных локаций. Кадры включают населенные пункты, крепости, горные перевалы и мрачные леса. Местами в альфа-версии встречаются заглушки вместо текстур. Но готовые локации выглядят прекрасно и обладают мрачным духом Diablo. В финальной версии игры изучение окружение должно доставить массу удовольствия.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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