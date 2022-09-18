Все фото и видео сделаны в тестовой версии и не отображают финальное качество продукта.

Студия Rockstar Games допустила масштабную утечку. В Сеть попали фото, видео и даже исходный код тестовой версии Grand Theft Auto 6. Материалы позволяют посмотреть, как идет разработка игры, и оценить наброски геймплея. А еще они подтверждают информацию инсайдеров о проекте.

Ссылку на архив с утечкой опубликовал посетитель GTAForums под псевдонимом teapotuberhacker. Пользователи сразу же опубликовали материалы на YouTube и в Twitter, поэтому Rockstar будет трудно удалить все утекшие фото и видео.

В роликах большую часть времени демонстрируется создание и проверка отдельных аспектов игры. Сюда относится стрельба, расположение объектов на локациях, реакция NPC на действия пользователя и так далее. Однако полноценные геймплейные кадры тоже есть. Например, ниже присутствуют отрывки с ограблением кафе, наблюдением за уличным трафиком и погоней с участием полиции. Они позволяют оценить, как неигровые персонажи будут вести себя в критической ситуации.

Видео дня

Слитые отрывки из видео и скриншоты не отражают финального качества GTA 6. Тестовая версия предназначена исключительно для внутреннего использования сотрудниками Rockstar. В ней нет части текстур и эффектов, а отдельные модели присутствуют только в наполовину готовом состоянии.

Однако эти материалы подтверждают предыдущую информацию инсайдеров о Grand Theft Auto 6. События ожидаемого экшена действительно разворачиваются в современной версии Вайс-Сити, а главными героями будут парень и девушка. Материалы также содержат упоминания девкита PS4, но выйдет ли игра на прошлом поколении консолей, пока непонятно.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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