Видео позволяют понять, как создаются заставки для будущей экшен-RPG.

Студия Blizzard Entertainment допустила крупномасштабную утечку материалов, связанных с Diablo IV. В Сеть попали сразу пять роликов из игры. Некоторые из них — почти полностью готовы и содержат спойлеры к сюжету.

Обновление: ролики удалили из Сети, разработчики стерли следи утечки.

В трех видео показывается процесс записи анимаций для персонажей. Актеры в костюмах для захвата движений совершают разные действия, которые повторяют герои в виртуальном мире. Эти ролики демонстрируют игровой редактор без текстур и множества других элементов. То есть пользователи могут узнать, как создается Diablo IV.

Что касается сцен их трех упомянутых видео, то из них сложно выудить какую-то сюжетную информацию. Игроков может заинтересовать разве что персонаж в огромном доспехе с шипами внутри. При встрече с другим героем он выбрался из брони весь окровавленный.

Видео дня

А вот два других ролика включают сюжетные спойлеры. В первом главный антагонист Diablo IV Лилит встречается со своими последователями. Что-то похожее происходит и во втором видео, но здесь мать суккубов сопровождает демонический слуга. Судя по всему, сцена наполнена драмой, но из-за отсутствия звука точно сказать невозможно.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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