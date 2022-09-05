Похоже, игра все-таки существует.

Слухи о новых хоррорах из серии Silent Hill витают в сети еще с 2020 года. Инсайдеры постоянно рассказывают, что в разработке находятся сразу несколько игр, и над одной из них трудится Bloober Team. Эта информация начала казаться более правдоподобной, когда польская студия заключила стратегическое партнерство с Konami. Последняя как раз владеет правами на Silent Hill. Затем в Сети появились слухи о создании ремейка второй части серии, а недавно они подтвердились благодаря масштабной утечке.

На форуме ResetEra появились первые скриншоты игры в плохом качестве, а также выдержка из презентации, на которой разработчики делились своим видением проекта. Картинки демонстрируют, как главный герой изучает помещение, двигается в узком коридоре и встречается с врагом. Судя по изображениям, в ремейке Silent Hill реализуют ограниченную камеру с видом от третьего лица на манер обновленной Resident Evil 2.

А что касается подробностей игры, то на базовом уровне концепция останется прежней. Однако новшеств предусмотрено немало, например, Bloober добавит две концовки, изменит головоломки, улучшит искусственный интеллект и анимации. В результате должна получиться Silent Hill, которая будет погружать в себя сильнее всех предыдущих частей.

Видео дня

Ремейк выйдет на ПК и PlayStation в качестве консольного эксклюзива. Игру планировали выпустить в конце 2022 года, но так как ее еще не анонсировали, Bloober, видимо, перенесла релиз.

Информация о других частях Silent Hill

В слитой документации присутствовала информация и о других проектах серии. Полноценная пятая часть франшизы находится в разработке и будет показана на презентации Sony.

Еще прошлым летом Silent Hill 5 должна была получить демоверсию в духе P.T., но ее отменили.

Пятая часть выйдет в 2024 году, а в 2023-м состоится релиз небольшого проекта Silent Hill Short Stories от Annapurna Interactive.

Вас также могут заинтересовать новости: