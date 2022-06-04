Сейчас работа ведется только над прологом, но и его состояние находится под вопросом.

Свежее журналистское расследование дало понять, что собой представляет хоррор Abandoned. Если коротко, то ничего. Игры даже не существует, а все фанатские теории насчет продолжения Silent Hill, которое стараются спрятать за ширмой инди-проекта, можно официально перечеркивать.

Расследование провели сотрудники издания Gamespot. Они поговорили с людьми, которые состояли в закрытой группе Хасана Кахрамана, руководителя Blue Box Game Studios. Именно эта команда стоит за Abandoned.

Упомянутое сообщество пережило множество итераций. Кахраман исключал людей, если они критиковали его, игру или какие-то решения разработчиков. Иногда он создавал новые группы, куда приглашал "верных" поклонников.

Члены сообщества должны были подписывать договор о неразглашении. Его копия попала в руки Gamespot, и журналисты считают, что документ не имеет юридической силы. Он составлен неправильно и написан с ошибками.

Люди из сообщества назвали Кахрамана лицемером с частыми перепадами настроения. Свое поведение он объяснял стрессом, который переживает из-за фанатских теорий. Основатель Blue Box также заставлял членов группы играть с ним в Tom Clancy's Rainbow Six Siege. А с одним из поклонников Кахраман даже попытался установить романтические отношения. Разработчик предложил ему заплатить за рисунки для трофеев на PlayStation, но в результате это ничем не кончилось.

Основатель Blue Box обещал провести среди закрытого сообщества игровые тесты и показать Abandoned. Однако все материалы сводились к демонстрации стен и отдельных элементов мира. Ответственность за неудачи Кахраман перекладывал на своих коллег и журналистов — досталось даже Джеффу Кили. В прошлом году Abandoned должны были показать на Gamescom. Церемонию открытия шоу организовывал Кили, и он публично рассказал, что не получал никаких материалов от Blue Box.

Закончилась вся эта история признанием Кахрамана. По его словам, Abandoned не существует. То есть планы создать такой проект есть, но его разработка еще даже не началась. Blue Box трудится над играбельным прологом, который якобы позволит привлечь инвестиции для создания Abandoned. Но и его выпуск под вопросом, ведь Кахраман так и не показал никаких внятных материалов.

Напомним, весь шум вокруг Abandoned поднялся после одной публикации Blue Box. В сообщении было сказано: "Угадайте название: Abandoned = Первая буква S… последняя буква L". Тогда фанаты и приняли игру за Silent Hill, а потом выстроили кучу теорий насчет этого.

Долгое время считалось, что за проектом стоит Хидео Кодзима, который решил обмануть публику, как в случае с Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Silent Hills. Однако Кахраман выпустил ролик, в котором опроверг все домысли.

А прошлой осенью в Сети появилось фанатское расследование, где Blue Box и Abandoned были названы одним большим обманом. И похоже, пользователи оказались правы.

Вас также могут заинтересовать новости: