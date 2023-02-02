Ролик включает отрывки из разных фрагментов прохождения.

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment подготовились к выходу Hogwarts Legacy — первой масштабной экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера". Разработчики уже выпустили релизный трейлер игры, хотя до запуска еще остается неделя.

Ролик включает разнообразные моменты из прохождения проекта. В течение первых минут зрителям демонстрируется нарезка из посещения всяких уроков в Хогвартсе. Главный герой Hogwarts Legacy поступил сразу на пятый курс и получил возможность обучаться у величайших колдунов своего времени. Среди них есть и профессор Уизли, предок Рона.

На видео показывается, как протагонист получает волшебную палочку и посещает несколько дисциплин: заклинания, уход за магическими существами, травологию и прочие. А во второй половине присутствует нарезка сражений и диалогов с персонажами. Игрокам в роли главного героя придется столкнуться с множеством опасностей. Сюда относятся тролли, темные волшебники, использующие разные заклинания, драконы и так далее.

Разработчики не забыли и о главной особенности "Гарри Поттера" — разнообразии чар. В трейлере есть фрагменты с применением нескольких заклинаний. Например, главный герой защитился от вражеский чар с помощью "Протего" и атаковал "Инсендио".

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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