Журналисты поделились множеством разнообразных подробностей и своими первыми впечатлениями.

Недавно спал запрет на публикацию предварительных обзоров Hogwarts Legacy — новой экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" от студии Avalanche Software и издательства Warner Bros. Interactive Entertainment. Журналисты раскрыли множество деталей игры, поделились собственными впечатлениями и показали прохождение одной из миссий.

Превью выпустили все ведущие западные издания. Они в подавляющем большинстве положительно отозвались о Hogwarts Legacy. Особенно сильно рецензентами понравились бои, которые назвали комплексными и затягивающими. Множество заклинаний и разнообразие противников делают все сражения увлекательными.

Прекрасные впечатления от битв усиливает физика. Разработчики потрудились над этим аспектом, поэтому в стычках тела могут буквально летать по локации вследствие применения магии. В остальных аспектах физические взаимодействия тоже хорошо себя показали.

Журналисты также тепло отозвались о детализации мира. Например, в Хогвартсе действительно есть "живые" картины со своим набором анимаций. А полеты на метле в Hogwarts Legacy доставляют много удовольствия. И хотя Квиддича в проекте нет, перемещения в небе хорошо передают ощущение скорости.

В роликах журналистов также можно увидеть редактор персонажа, беседы с героями, скрытное устранение противников и многое другое. А портал GamesRadar поделился прохождением целого квеста. События задания разворачиваются в Сумеречном лесу. Пользователи увидят дракона, столкнутся с темными магами и проведут расследование, связанное с предками пожирателей смерти.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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