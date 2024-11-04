Фанаты предполагают, что новый трейлер GTA 6 выйдет 22 ноября

Теория игроков основана на фазе Луны в GTA Online (серьёзно).

Фанаты серии Grand Theft Auto настолько истосковались по серии, что начали строить невероятные теории, когда же Rockstar представит второй трейлер ожидаемой GTA 6. Напомним, что с момента анонса новой части Автоугонщика прошёл уже почти год.

Первого ноября Rockstar представила анонс нового обновления для GTA Online, пользователь Twitter под ником GTA 6 Countdown, известный фанат серии, сразу же увидел скрытый смысл в прикреплённой к анонсу картинке.

Пользователь заметил, что Луна на скриншоте находится в фазе убывающего полнолуния. В этом состоянии Луна пребывает в ночь с 21 на 22 ноября, из этого GTA 6 Countdown сделал вывод, что новый трейлер GTA 6 стоит ожидать именно в эту дату.

Видео дня

Забавно, но этот пользователь уже предсказывал выход первого трейлера таким же способом. В анонсе очередного обновления для GTA Online от 29 сентября 2023 года была эта же фаза Луны, тогда она указывала на 1 декабря 2023 года. Внезапно GTA 6 Countdown оказался очень близок к правде, Grand Theft Auto 6 действительно впервые представили в первых числах зимы, только случилось это 5 декабря.

Ранее мы рассказывали, что по слухам, Сэм Хаузер хотел отложить анонс GTA 6 на неделю, чтобы позлить Джейсона Шрайера, который заранее обнародовал информацию об игре. Похоже, если бы Хаузер действительно перенёс премьеру трейлера, он бы дискредитировал не только журналиста Bloomberg.

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