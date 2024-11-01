В игре появится трассировка лучей.

Rockstar Games планирует добавить в ПК версию Grand Theft Auto Online графические улучшения из версии игры для консолей Playstation 5 и Xbox Series. Кроме того, они будут доступны и в сюжетном режиме игры.

Об этих планах компания заявила на официальном сайте. Самым ожидаемым изменением стали отражения с трассировкой лучей, которые на консолях добавили вместе с бесплатным обновлением ещё в декабре 2022 года.

Кроме трассировки ожидаются и другие графические улучшения. Какие конкректно компания расскажет уже в следующем году.

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Напомним, что недавно GTA: San Andreas исполнилось 20 лет. В связи с этим активный моддер сообщества San Andreas представил большое обновление для огромного мода SilentPatch, которое исправляет большинство технических ошибок 3D трилогии Grand Theft Auto.

Также на днях Rockstar выпустила ПК порт своей игры Red Dead Redemption, спустя 14 лет после релиза игры на консолях. Игроки тепло приняли проект, но остались крайне недовольны политикой ценообразование Take-Two Interactive. Да на столько, что игру взломали уже через несколько часов после релиза.

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