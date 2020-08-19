Тоби Магуайар и Кирстен Данст стали героями игры Marvel's Spider-Man (видео)

Голливудские звезды стали жертвами технологии DeepFake.

Актеры Тоби Магуайар, Кирстен Данст и Уиллем Дефо стали героями игры Marvel's Spider-Man благодаря технологии замены лиц DeepFake. Трейлер игры, где главных героев заменили на голливудских знаменитостей создал пользователь YouTube под ником BabyZone.

Тоби Магуайар в игре Marvel's Spider-Man

Для создания ролика, пользователь использовал лица актеров из кинотрилогии "Человек-паук" режиссера Сэма Рейми. Там троица актеров играла ключевые роли. Тоби Магуайар сыграл Питера Паркера, Кирстен Данст — Мэри Джейн Уотсон, а Уиллем Дефо – миллиардера Нормона Осборна.

Кстати, в Marvel's Spider-Man есть классический костюм Человека-паука из трилогии Сэма Рейми. Именно его для большей достоверности использовал в своем ролике пользователь BabyZone.

Тоби Магуайар и Кирстен Данст ранее не принимали участие в создании видеоигр. А вот Уиллем Дефо подарил свою внешность и голос врачу Нейтану Докинзу из игры Beyond: Two Souls. Там он сыграл вместе со звездой сериала "Академия Амбрелла" – Элен Пейдж.

Что такое Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man – это приключенческий экшн, созданный по мотивам комиксов о Человеке-пауке.

Игра вышла в 2018 году эксклюзивно для консоли Playstation 4 и разошлась тиражом свыше 13 млн копий.

Продолжение Spider-Man с подзаголовком Miles Morales выйдет в конце этого года на консоль нового поколения PlayStation 5. Игра расскажет о новом Человеке-пауке по имени Майлз Моралес. Главный герой первой части, Питер Паркер, станет наставником Майлза.

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Автор: Сергей Коршунов