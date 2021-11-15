Это подтвердил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.

Издание GQ опубликовало интервью с директором Xbox Филом Спенсером. В разговоре руководитель впервые напрямую подтвердил, что The Elder Scrolls VI от создателей Skyrim не выйдет на PlayStation 5. Глава также объяснил позицию Microsoft на этот счет.

Комментарий Фила Спенсера гласит: "Речь не идет о том, чтобы наказать какую-либо другую платформу, поскольку я принципиально считаю, что все платформы могут продолжать расти. Но в случае с Xbox, я хочу, чтобы мы смогли принести полный комплект того, что у нас есть. И это верно, когда я думаю о The Elder Scrolls VI. Это верно, когда я думаю о любой из наших франшиз".

Если проще, то Фил Спенсер подтвердил, что TES VI от Bethesda Game Studios пойдет по стопам Starfield. Игра появится только на ПК, Xbox Series X и Series S, то есть на платформах, которые входят в экосистему Microsoft.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в конце июня заявил, что игра находится на стадии проектирования. Сейчас компания почти в полном составе трудится над Starfield.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI будут разворачиваться в двух провинциях Тамриэля — Хаммерфелле и Хай Роке.

Дата релиза игры пока неизвестна. Но если опираться на производственный цикл Bethesda, то она появится лишь в 2025-м, а то и 2026 году.

Автор: Назар Степорук