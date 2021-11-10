Они также объяснили, почему решили создавать Starfield раньше TES VI.

Издание IGN взяло интервью у директора Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Разговор коснулся двух будущих игр компании – Starfield и The Elder Scrolls VI. Руководитель рассказал, почему его студия решила поставить в приоритет космическую RPG, а также объяснил, в чем TES VI окажется лучше Skyrim — предыдущей части серии.

Касательно Starfield Тодд Говард заявил: "Мы чувствовали, что делаем что-то вроде Starfield... мы давно хотели сделать что-то другое и поиграть в новой вселенной, так что если не сейчас — я возвращаюсь в прошлое, мы начали сразу после Fallout 4, то есть в 2015 году — если не сейчас, то когда? Было ощущение, что если мы не сделаем это тогда, то "когда" может стать "никогда"".

По словам руководителя Bethesda Game Studios, Starfield выйдет точно в срок — 11 ноября 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S. Переносов не будет, так как игру уже можно пройти от начала и до конца, а команда занимается разными улучшениями и полировкой.

Новые сведения о TES VI

Затем Тодд Говард начал говорить о The Elder Scrolls VI. Руководитель не хотел, чтобы между Skyrim и новой частью франшизы прошло столько лет.

Однако нельзя взмахнуть волшебной палочкой и получить игру, которую компания решила сделать.

Глава Bethesda также намекнул на важные улучшения в TES VI по сравнению с предыдущей игрой во франшизе: "Есть ряд элементов [Skyrim], где мы не зашли достаточно глубоко, где есть недоработки с точки зрения интерактивности. [...] Когда мы думаем об играх и о том, что мы хотим сделать в будущем, это нормально... что представляет собой эта система… насколько глубокой мы можем ее сделать? Другое дело — как ИИ и NPC взаимодействуют с вами. Я думаю, что в этом направлении нам еще предстоит пройти долгий путь".

Если расшифровать слова Тодда Говарда, то становится понятно, какие аспекты серии подтянут в The Elder Scrolls VI. Bethesda планирует поработать над взаимодействием с окружением и неигровыми персонажами, а также улучшить искусственный интеллект.

Автор: Назар Степорук