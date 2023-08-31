Этим летом анонсу The Elder Scrolls VI исполнилось пять лет. Все указывает на то, что мы еще долго будем ждать выхода игры, но на днях появилась хорошая новость – она перешла от стадии препродакшена к стадии разработки.
Об этом рассказал старший вице-президент Bethesda по маркетингу и PR Пит Хайнс, подчеркнув, что TES 6 находится на ранней стадии разработки. В настоящее время компания сосредоточена на Starfield, которая выходит уже на следующей неделе, поэтому о шестой части Древних Свитков не будет новостей еще долгое время.
Известно, что именно ради Starfield гейм-директор студии Тодд Говард, один из главных создателей ролевых игр, отложил работу над The Elder Scrolls 6. Наработки Starfield лягут в основу TES 6, вдобавок, обе игры будут использовать тот же движок – Creation Engine 2.
Шестую часть серии The Elder Scrolls анонсировали на Е3 2018 туманным тизером – примечательно, что на той же презентации представили Starfield. В июне этого года глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер подтвердил, что ее создание займет еще "пять с лишним лет", то есть при самом оптимистичном раскладе она выйдет в 2028 году.
Разработчики Bethesda часто упоминают, что хотят сделать TES 6 такой же популярной, как Skyrim. Такой подход сразу меняет отношение к разработке.
The Elder Scrolls VI – все, что известно на данный момент
- Действие игры развернется в Хаммерфелле, северо-западной провинции Тамриэля и местом жительства редгардов.
- В шестой части будет продвинутая политическая система, которая позволит поучаствовать в заговорах, предавать союзников, вступать в различные фракции. Все это будет оказывать непосредственное влияние на мир и разворачивающиеся в нем события.
- Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в одном из интервью упоминал, что The Elder Scrolls VI будет "ультимативным симулятором фэнтезийного мира".
- С большей долей вероятностью, игра будет эксклюзивом Xbox и ПК, то есть на PlayStation она, скорее всего, не заглянет.