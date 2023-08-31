Пусть до релиза шестой части еще очень далеко, игра уже находится на ранней стадии разработки.

Этим летом анонсу The Elder Scrolls VI исполнилось пять лет. Все указывает на то, что мы еще долго будем ждать выхода игры, но на днях появилась хорошая новость – она перешла от стадии препродакшена к стадии разработки.

Об этом рассказал старший вице-президент Bethesda по маркетингу и PR Пит Хайнс, подчеркнув, что TES 6 находится на ранней стадии разработки. В настоящее время компания сосредоточена на Starfield, которая выходит уже на следующей неделе, поэтому о шестой части Древних Свитков не будет новостей еще долгое время.

Известно, что именно ради Starfield гейм-директор студии Тодд Говард, один из главных создателей ролевых игр, отложил работу над The Elder Scrolls 6. Наработки Starfield лягут в основу TES 6, вдобавок, обе игры будут использовать тот же движок – Creation Engine 2.

Шестую часть серии The Elder Scrolls анонсировали на Е3 2018 туманным тизером – примечательно, что на той же презентации представили Starfield. В июне этого года глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер подтвердил, что ее создание займет еще "пять с лишним лет", то есть при самом оптимистичном раскладе она выйдет в 2028 году.

Разработчики Bethesda часто упоминают, что хотят сделать TES 6 такой же популярной, как Skyrim. Такой подход сразу меняет отношение к разработке.

The Elder Scrolls VI – все, что известно на данный момент

Действие игры развернется в Хаммерфелле, северо-западной провинции Тамриэля и местом жительства редгардов.

В шестой части будет продвинутая политическая система, которая позволит поучаствовать в заговорах, предавать союзников, вступать в различные фракции. Все это будет оказывать непосредственное влияние на мир и разворачивающиеся в нем события.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в одном из интервью упоминал, что The Elder Scrolls VI будет "ультимативным симулятором фэнтезийного мира".

С большей долей вероятностью, игра будет эксклюзивом Xbox и ПК, то есть на PlayStation она, скорее всего, не заглянет.

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