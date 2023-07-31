За обновленную версию ответственная студия Virtuos Games, которая также работает над ремейком Metal Gear Solid 3.

Похоже, Microsoft и Bethesda готовят большой сюрприз для фанатов The Elder Scrolls. По слухам, в разработке находится ремейк или ремастер культовой TES IV Oblivion.

Информацию раскрыл один из пользователей Reddit, который представился бывшим сотрудником Virtuos Games. Именно эта студия работает над ремейком Metal Gear Solid 3, а теперь им доверили обновить TES IV Oblivion. Сам пост уже удален, однако личность источник была проверена модераторами сабредита, которые подтвердили, что он действительно работал в этой студии.

В записи упоминается, что обновленная версия игры использует как Unreal Engine 5, так и оригинальный движок. Иными словами, за графическую часть новой версии отвечает UE5, однако "геймплей" и физика работают на оригинальном Gamebryo.

Дата релиза, похоже, зависит от того, как сильно создатели будут менять основу – то бишь, будет ли это ремастер или полноценный ремейк. Пока что выход ожидается в конце 2024 года или в начале 2025-го.

Напомним, что в разработке уже как 10 лет находится Skyblivion – фанатский ремейк Oblivion на движке. Правда, его выход запланирован только на 2025 год, но в теории релиз может состояться и раньше.

Отметим, что последняя оригинальная игра в серии The Elder Scrolls вышла почти 12 лет назад и шестая часть при самом оптимистичном раскладе выйдет в 2028 году.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на выставке Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали. К слову, на той же презентации состоялся анонс Starfield, который выходит уже 6 сентября.

Все указывает на то, что мы еще долго будем ждать выхода игры. По словам руководителя разработки Тодд Говард, ее создание займет еще "пять с лишним лет". Bethesda хочет сделать TES 6 такой же популярной, как Skyrim – такой подход сразу меняет отношение к разработке.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI разворачиваются в двух провинциях Тамриэля – Хаммерфелле и Хай Роке.

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