Это аналог мобильной Fallout Shelter, в котором радиоактивная Пустошь заменена на фэнтезийные земли.

Компания Bethesda, известная своей популярной серией видеоигр The Elder Scrolls, без огласки выпустила новую часть с подзаголовком Castles. Судя по описанию, речь идет о полном аналоге Fallout Shelter для смартфонов.

The Elder Scrolls Castles – условно-бесплатный симулятор жизни. Вы берете под свой контроль замок и управляете династией, делая различные улучшения и выполняя поручения жителей. Изредка, прямо как в Fallout Shelter, придется сражаться.

Пока неясно, был ли "тихий" релиз намеренным или нет, поскольку в официальых соцсетях Bethesda нет никакого упоминания о запуске.

The Elder Scrolls: Castles на данный момент доступна только на Android. Хотя в листинге Play Store игра упоминается как "в раннем доступе", прямо сейчас ее могут скачать и сыграть все желающие, имеющие учетную запись в магазине Google. Когда она выйдет на iOS, не упоминается.

Геймплей The Elder Scrolls: Castles:

Все ждут The Elder Scrolls 6: что известно о новой части

По слухам, действие TES 6 развернется в Хаммерфелле, северо-западной провинции Тамриэля и местом жительства редгардов.

В шестой части будет продвинутая политическая система, которая позволит поучаствовать в заговорах, предавать союзников, вступать в различные фракции. Все это будет оказывать непосредственное влияние на мир и разворачивающиеся в нем события.

Этим летом анонсу TES 6 исполнилось пять лет. Все указывает на то, что игра не выйдет раньше 2026 года – недавно она перешла от стадии препродакшена к стадии разработки.

С большей долей вероятностью, игра будет эксклюзивом Xbox и ПК, то есть на PlayStation она, скорее всего, не заглянет.

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