Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space и другие тайтлы доступны со сниженным ценником.

В преддверии главной церемонии награждения игр The Game Awards, которая пройдет сегодня ночью, в магазине Steam стартовала тематическая распродажа. На ПК можно купить со скидкой номинантов этого года, а также победителей прошлых лет.

Правда, в распродаже участвуют все же не все тайтлы. Например, на Elden Ring, которая выиграла "Игру года 2022", скидки нет. Также с выгодной нельзя купить многих номинантов этого года, включая Baldur's Gate 3, Lies of P и Resident Evil 4.

Тем не менее отличных игр по выгодным ценам сейчас в каталоге предостаточно, чтобы закупиться на год вперед. Мы выбрали самые интересные предложения:

Starfield – 1189 грн (скидка 30%)

Cyberpunk 2077: Полное издание – 934 грн (скидка 43%)

Diablo IV – 1469 грн (скидка 40%)

Mortal Kombat 1 – 1294 грн (скидка 40%)

Dead Space – 674 грн (скидка 50%)

Hi-Fi Rush – 449 грн (скидка 25%)

COCOON – 329 грн (скидка 34%)

STAR WARS Jedi: Survivor – 934 грн (скидка 45%)

Tales of Arise – 599 грн (скидка 50%)

Hades – 257 грн (скидка 50%)

Control Ultimate Edition – 168 грн (скидка 75%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 322 грн (скидка 40%)

Напомним, в ночь на 8 декабря пройдет ежегодная церемония The Game Awards, которая выберет лучшие игровые проекты этого года. Также ожидаются новые анонсы и демонстрация уже анонсированных, но ожидаемых игр. Например, сиквел Death Stranding от Кодзимы.

Все ожидали, что на TGA 2023 Rockstar официально представит GTA 6, однако анонс игры состоялся еще позавчера, 5 декабря. Сначала новая часть известной франшизы выйдет на консолях в 2025 году, и только со временем доберется до ПК.

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