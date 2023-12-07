В преддверии главной церемонии награждения игр The Game Awards, которая пройдет сегодня ночью, в магазине Steam стартовала тематическая распродажа. На ПК можно купить со скидкой номинантов этого года, а также победителей прошлых лет.
Правда, в распродаже участвуют все же не все тайтлы. Например, на Elden Ring, которая выиграла "Игру года 2022", скидки нет. Также с выгодной нельзя купить многих номинантов этого года, включая Baldur's Gate 3, Lies of P и Resident Evil 4.
Тем не менее отличных игр по выгодным ценам сейчас в каталоге предостаточно, чтобы закупиться на год вперед. Мы выбрали самые интересные предложения:
- Starfield – 1189 грн (скидка 30%)
- Cyberpunk 2077: Полное издание – 934 грн (скидка 43%)
- Diablo IV – 1469 грн (скидка 40%)
- Mortal Kombat 1 – 1294 грн (скидка 40%)
- Dead Space – 674 грн (скидка 50%)
- Hi-Fi Rush – 449 грн (скидка 25%)
- COCOON – 329 грн (скидка 34%)
- STAR WARS Jedi: Survivor – 934 грн (скидка 45%)
- Tales of Arise – 599 грн (скидка 50%)
- Hades – 257 грн (скидка 50%)
- Control Ultimate Edition – 168 грн (скидка 75%)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 322 грн (скидка 40%)
Напомним, в ночь на 8 декабря пройдет ежегодная церемония The Game Awards, которая выберет лучшие игровые проекты этого года. Также ожидаются новые анонсы и демонстрация уже анонсированных, но ожидаемых игр. Например, сиквел Death Stranding от Кодзимы.
Все ожидали, что на TGA 2023 Rockstar официально представит GTA 6, однако анонс игры состоялся еще позавчера, 5 декабря. Сначала новая часть известной франшизы выйдет на консолях в 2025 году, и только со временем доберется до ПК.