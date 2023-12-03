Число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

Магазин игр Steam обновил данные о "железе" своих пользователей. Эти данные интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров в настоящий момент. Кроме того, они помогают разработчикам лучше оптимизировать свои игры.

Nvidia RTX 3060 – все еще самая популярная видеокарта среди игроков. В спину ей дышат "старички" GTX 1650 и GTX 1060. В топ-10 не нашлось ни одной карты AMD Radeon. Как и представителей серии RTX 40.

А вот по процессорам есть интересные изменения. 6-ядерные модели, как и раньше, самые популярные – они установлены в 32,67% системах. Однако в прошлом месяце процент был выше – 40,54%. При этом распространенность 4-ядерных и 8-ядерных чипов выросла – +4,05% и +2,38% соответственно.

Видео дня

На каком ПК играет среднестатистический геймер в 2023 году

Процессор – 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц.

Оперативная память –16 ГБ.

Видеокарта – GeForce RTX 3060.

Объем видеопамяти – 8 ГБ.

Дисковое пространство – 1 ТБ и выше;

Изображение на такой системе обычно выводится на мониторе с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют более 60% игроков Steam. В то же время переход на 2К монитор осуществило всего 16% пользователей. Наличием 4К- монитора может похвастаться 6 процентов геймеров.

Согласно статистике Steam, Windows 11 набирает популярность среди игроков, а "десятка", напротив, теряет позиции. Сегодня разница между новой и старой ОС составляет чуть более 10 процентов.

Если вы планируете обновить железо, УНИАН делился актуальным рейтингом лучших видеокарт, процессоров,мониторов и игровых мышек от авторитетных специалистов.

В этом месяце действительно примечательных игровых новинок не ожидается, поэтому мы уже готовимся к 2024 году. "Урожайный" 2023 год вряд ли удастся переплюнуть, но интересных релизов все равно будет предостаточно. УНИАН составил топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года.

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