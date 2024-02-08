Игры Sony, Microsoft и других крупных издателей доступны со сниженным ценником.

Компания Valve запустила новую большую распродажу в магазине Steam, в этот раз посвященную Китайскому новому году. Она продлится до 15 февраля, и предлагает тысячи игр от китайских разработчиков со скидками до 99%, а также приятные подарки в виде тематических стикеров.

Параллельно в Steam начались скидки в рамках акции посреди недели: интересные предложения получило множество проектов от крупных издателей, включая Sony, Microsoft, Sega и Electronic Arts.

Самые большие скидки получили игры EA: с огромной скидкой можно купить игры серии Battlefield и NFS.

Кроме того, скидки на большинство своих игр сделала и Activision Blizzard – в том числе на франшизу Call of Duty, Crash Bandicoot и Diablo 4.

Компания Sega выставила приятные скидки на многие свои игры серии Yakuza и Persona, тогда как Disney объявила о старте распродажи своих классических игр, в рамках которой скидки достигают 75%.

Так же скидками отметились и платформодержатели: у Sony можно выгодно купить бывшие PlayStation эксклюзивы, а Microsoft устроила распродажу игр серии Gears, Halo и Ori.

Также прямо сейчас в Steam проходит фестиваль "Играм быть". В его рамках на платформе стали доступны сотни демоверсией, а разработчики стали запускать трансляции для общения с игроками.

Видео дня

Хоть февраль – самый короткий месяц в году, в ближайшие несколько недель выйдет много ожидаемых игр для разной аудитории: от RPG и супергеройских экшенов до пиратских приключений и мистических адвенчур. Мы рассказывали о главных релизах февраля 2024 года.

А уже в следующем месяце могут анонсировать Switch 2. В последнее время слухов об игровой приставке Nintendo следующего поколения появляется все больше, что намекает на скорый анонс.

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