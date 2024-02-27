Крупнейший игровой магазин до сих пор работает в РФ, хоть и с большими ограничениями.

Крупнейший игровой магазин Steam может вскоре перестать работать в России. По крайней мере на это указывает новая запись в реестре Роскомнадзора – об этом сообщают местные медиа.

Сам Steam после начала войны ограничил для россиян возможность покупать игры и оплачивать услуги, но есть различные обходные пути наподобие смены страны и использования зарубежной карты. Сама Valve решила не блокировать покупки полностью.

В случае полной блокировки для российских пользователей перестанет работать торговая площадка, мастерские модов и многие другие функции. Пока что о каких-либо сбоев в работе сервиса информации не поступало.

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РосСМИ отмечают, что Роскомнадзор вносил Steam в реестр запрещенных ресурсов в 2015 году из-за публикации на одной из страниц информации о наркотиках. Тогда до блокировки игрового магазина так и не дошло.

К слову, 27 февраля в России произошел масштабный сбой в работе интернет-связи – у пользователей перестали работать Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber и другие сервисы, включая YouTube и Steam. Это уже второй серьезный интернет-сбой в РФ за последний месяц. В СНБО Украины считают, что таким образом местная власть готовит россиян к переходу к суверенному интернету.

А ранее в этом месяце Sony ограничила активацию своих игр в Steam для пользователей из РФ и Беларуси. Также сообщается, что компания просила убрать из описания своих проектов упоминания русской локализации, потому что это плохо влияет на продажи ее игр в Европе.

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