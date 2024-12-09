Прошлый рекорд магазин установил всего неделю назад.

Steam в очередной раз обновил свой рекорд по единовременному онлайну платформы. В магазине от Valve одновременно находились 39 миллионов человек, при этом 12 миллионов в этот момент находились в игре. Рекорд был поставлен 8 декабря в 16:00 по Киеву.

По данным SteamDB, прошлый рекорд Steam поставил всего неделю назад, 1 декабря, тогда на платформе одновременно находились 38 миллионов 900 тысяч человек.

Напомним, что в этом месяце в Steam вышло сразу несколько игр с очень внушительным онлайном: новый геройский шутер Marvel Rivals достиг онлайна в 444 тысячи игроков, а сиквел главного убийцы Diablo Path of Exile 2 в раннем доступе привлёк 459 тысяч пользователей.

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Ранее мы рассказывали, что Ubisoft требует от Steam ограничить доступ пользователей к инфографике онлайна игр на платформе. Скорее всего такое требование связано с провальным запуском Star Wars Outlaws в магазине Valve: тайтл стартовал со средним онлайнов всего в 800 человек, что для проекта такого масштаба просто непозволительно.

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