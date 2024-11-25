Microsoft не могла предоставить статистику про компьютеры игроков, поэтому Valve пришлось взять всё в свои руки.

Сейчас Steam - крупнейший дистрибьютор игр, но изначально он задумывался только как сервис для сбора статистики по конфигурациям компьютеров игроков. Valve использовала эти данные для составления системных требований Half-Life 2.

Об этом рассказал главный программист Valve Джей Стелли в документалке к 20-летию Half-Life 2. По его словам, разработчики столкнулись с трудностями при составлении минимальных системных требований к игре. Дело в том, что в начале 2000-х годов выбор видеокарт был гораздо шире, чем сейчас, и отличались они не только условным объёмом видеопамяти, а и принципиально разными технологиями рендера.

Valve обратилась к Microsoft за помощью, разработчики хотели знать, сколько процентов игроков использует тогда новый DirectX 8, а сколько осталось на DirectX 7, но у корпорации не было такой статистики.

Видео дня

Тогда Valve поняла, что нужно брать всё в свои руки и разработала сервис Steam Hardware Survey, который сообщал компании характеристики компьютера. Hardware Survey был успешно вшит в ранюю версию Steam и релизнут в апреле 2003 года.

"Понимая, что без этих данных мы рискуем принимать неверные решения, мы разработали инструмент анализа, который позволял игрокам сообщать нам характеристики своего оборудования, и интегрировали его в раннюю версию Steam. Полученные данные оказались настолько полезными, что мы решили сделать их общедоступными и запустили Steam Hardware Survey в апреле 2003 года. С тех пор он помогает нам - и, надеемся, другим разработчикам - принимать взвешенные решения."

Steam Hardware Survey всё ещё помогает разработчикам оптимизировать свои игры, а простые игроки благодаря ему понимают текущую ситуацию в мире компьютерного железа. Ранее мы рассказывали о самой популярной игровой сборке ПК, которую как раз собрал Steam Hardware Survey.

Вас также могут заинтересовать новости: