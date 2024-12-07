Несмотря на шероховатый релиз, Path of Exile 2 завоевала внимание игроков.

Новая ролевая игра с элементами экшена Path of Exile 2 не только стартовала в раннем доступе, но и моментально привлекла к себе внимание впечатляющим количеством игроков.

Согласно данным SteamDB, пиковый онлайн игры в Steam превысил 459 тысяч человек, обеспечив ей место среди самых популярных релизов на этой площадке. Такой результат уже превзошёл рекорды оригинальной Path of Exile и позволяет проекту встать в один ряд с другими крупными тайтлами платформы.

Сейчас Path of Exile 2 может похвастаться более чем 9,5 тысячами отзывов в Steam, из которых около 81% - положительные. Игроки отмечают увлекательный геймплей и серьёзные технологические улучшения по сравнению с предыдущей частью, хотя старт проекта был омрачён проблемами с подключением к серверам. Разработчики из Grinding Gear Games оперативно отреагировали, исправив основные неполадки и регулярно информируя сообщество о ходе работ.

Видео дня

Path of Exile 2 - это мрачная фэнтезийная ролевая игра с боевыми действиями в реальном времени, предлагающая масштабную прокачку персонажей, обширный выбор навыков и глубокую систему лута. В игре уже доступны новые классы, переработанные механики и улучшенная визуальная составляющая.

Старт раннего доступа состоялся 6 декабря. Path of Exile 2 можно опробовать на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что новый геройский шутер во вселенной Marvel тоже ставит впечатляющие рекорды по онлайну. В день релиза в Marvel Rivals одновременно играли 444 тысячи игроков.

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