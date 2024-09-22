По данным агрегатора Metacritic, он находится на четвертом месте среди самых высокооцененных релизов года.

На днях в Steam состоялся релиз проекта под названием UFO 50, который был анонсирован еще семь лет назад. По данным агрегатора Metacritic, он находится на четвертом месте среди самых высокооцененных релизов года, уступив лишь Elden Ring DLC, Astrobot и Final Fantasy 7 Rebirth.

Для тех, кто не знаком с UFO 50, у нее довольно увлекательная концепция. Это своего рода сборник из пятидесяти игр разных жанров (от платформеров и шутеров до головоломок, аркад, рогаликов и RPG), созданных авторами Spelunky, Downwell, Catacomb Kids и тому подобных инди-хитов.

"Хотя размер каждой игры варьируется, каждая из них является полноценным опытом от заставочного экрана до финальных титров", – заявили разработчики. Вместе с тем некоторые проекты со сборника поддерживают кооперативный и соревновательный мультиплеер.

У UFO 50 даже имеется своя собственная вымышленная вселенная. Согласно описанию, все тайтлы были созданы несуществующей компанией в 80-х годах, которая была малоизвестна, однако опередила свое время. А некоторые игры и персонажи пересекаются, что создает целостную картину происходящего.

Игровые СМИ высоко оценили сборник инди-игр, заявив, что авторы совершили невозможное: они сделали не одну, а целых пятьдесят разнообразных шедевров, каждый из которых заслуживает внимания и будоражит ум.

В Steam у UFO 50 рейтинг одобрения составляет 93%. Купить сборник можно за 463 грн с учетом скидки 10% (действует до 25 сентября). Релиз на консолях в планах тоже имеется.

На днях в Steam также состоялся релиз God of War: Ragnarok, одного из лучших эксклюзивов PlayStation в истории. ПК-версия получила несколько фишек, включая неограниченный фреймрейт, поддержку технологий масштабирования изображения и экранов формата 21:9 и 32:9.

А меж тем Epic Games Store дарят две игры, включая милое приключение TOEM: A Photo Adventure, у которого пользовательский рейтинг составляет внушительные 99%.

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