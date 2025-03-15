Якобы Kotaku и Gizmodo в своих статьях о дискриминации в Blizzard упоминали случаи, опровергнутые в расследовании Министерства юстиций США.

Бывший глава Blizzard Бобби Котик подал иск против медиахолдинга G/O Media, обвинив его в клевете из-за публикаций на Kotaku и Gizmodo.

В статьях, вызвавших недовольство экс-главы Activision Blizzard, поднималась тема прошлых расследований о дискриминационных проблемах в компании, которые, уже были официально закрыты и опровергнуты.

Запись об иске появилась в судебных архивах Делавэра 11 марта, однако сам документ пока недоступен. Истец требует компенсации, сумму которой должен определить суд. В жалобе указывается, что журналисты Kotaku и Gizmodo "намеренно включили ложные и уже отозванные обвинения, зная, что они не соответствуют действительности".

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Представители Котика утверждают, что неоднократно обращались в редакции с требованием внести правки, но даже после обновления материалов обвинения остались. По словам юристов экс-главы Activision Blizzard, упоминание этих деталей в статьях было сделано исключительно с целью нанести вред их клиенту.

Ранее расследование в отношении Activision Blizzard, проводившееся Министерством юстиций США, завершилось миром, и в итоговом соглашении отмечалось, что ни один суд не подтвердил вину компании или ее руководства.

Ранее Бобби Котик заявлял, что считает экранизацию Warcraft худшим фильмом, который он когда-либо видел.

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