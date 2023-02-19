Blizzard Entertainment объявила даты открытого бета-тестирования.

Diablo IV постепенно движется к релизу этим летом. Чтобы проверить работоспособность игры, Blizzard Entertainment решила провести открытое бета-тестирование. В его рамках все желающие смогут опробовать горячо ожидаемую экшен-RPG.

Разработчики на мероприятим Fan Fest от издания IGN опубликовали новый трейлер Diablo 4. В атмосферном кинематографическом ролике демонстрируется путь героя сквозь разные локации и его столкновение с неведомым злом в пещере. Параллельно закадровый рассказчик вещает о великой войне и тайном ордене Хорадримов.

А в конце видео зрителям сообщили даты бета-тестирования. Пользователи, которые оформят предварительный заказ Diablo IV, получат раннюю возможность опробовать игру с 17 по 19 марта. А для остальных доступ откроется 24 марта и продлится два дня.

В рамках "беты" предусмотрена прокачка персонажа до 25 уровня. Внешность героя, созданного игроком, будет демонстрироваться во всех заставках. Прохождение ограничено вступлением и первым актом.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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