По словам репортеров, это именно тот проект, которого заслуживают фанаты.

Сегодня, 8 декабря, спал запрет на публикацию предварительных обзоров Diablo 4. Ведущие западные издания и блогеры опубликовали ролики со своими впечатлениями и поделились новыми геймплейными кадрами.

Журналисты наперебой хвалят будущую игру Blizzard Entertainment. По словам критиков, проект получился достойным ожидания фанатов. В целом репортеры провели в Diablo 4 12 часов и выразили желания потратить больше времени на прохождение.

Они отметили мрачную атмосферу, которая соответствует канонам серии. Не меньшей похвалы удостоился сюжет за подачу и развитие событий. Еще журналисты упомянули кастомизацию, отдельные геймплейные решения и дизайн локаций.

В роликах репортеры и блогеры показали создание персонажа с возможностью детально настроить внешность. Пользователи вольны выбирать варианты лиц, прически, татуировки, цвет волос и много других элементов. Сражения тоже присутствуют на видео: в начале прохождения все герои слабые и едва справляются с горсткой врагов. Но далее в дело вступает прокачка и выбор своего стиля боя.

Напомним, вчера датамайнер Aggiornamenti Lumia покопался в файлах Microsoft Store и узнал, что Diablo 4 выйдет 5 июня. Вероятнее всего, официально дату объявят на The Game Awards 2022 этой ночью.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

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