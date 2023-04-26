Флагманом подборки стала гонка GRID Legends.

Инсайдер billbil_kun ежемесячно заранее сообщает о бесплатных играх в PlayStation Plus, и он еще ни разу не ошибся. Недавно информатор раскрыл проекты из майской подборки.

Утечка традиционно была опубликована на форуме Dealabs. Как заявил billbil_kun со ссылкой на свои источники, в следующем месяце пользователи получат три игры — GRID Legends, Chivalry 2 и Descenders. Все проекты будут доступны владельцам PS4 и PS5. Каждый из них имеет нативную версию для PlayStation 5.

Пользователи смогут добавить игры в библиотеку со 2 мая по 6 июня. А до тех пор доступен апрельский комплект: Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure и Tails of Iron.

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Подробнее о майской подборке в PlayStation Plus

GRID Legends — это гоночная игра от студии Codemasters и Electronic Arts. В проекте реализована сюжетная кампания под названием "Путь к славе" с известными актерами и множество других режимов. Пользователи вольны соревноваться как в классические заездах, так и в других событиях, например, сражениях грузовиков на рампах. Игра также способна похвастаться 130 локациями для гонок и конструктором треков.

Chivalry 2 — это средневековый многопользовательский боевик с элементами слешера от Torn Banner Studios и Tripwire Interactive. В нем игроки участвуют в матче до 64 человек в составе одной из двух фракций. Стороны делятся на атакующую и оборонительную, а главная задача — захватывать и удерживать районы карты соответственно. Пользователи в боях могут выбирать персонажей разных классов со своими наборами оружия и применять осадные орудия.

Descenders — это спортивная игра от RageSquid и No More Robots. В проекте реализованы экстремальные катания на велосипеде в свободном режиме. Пользователям предстоит исследовать процедурно-генерируемые миры и выполнять всякие трюки. Основная цель — привести свою команду к чемпионству.

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