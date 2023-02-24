Sony подготовила интересную подборку.

На недавней прямой трансляции State of Play Sony раскрыла список игр, которые подписчики PlayStation Plus всех уровней получат бесплатно в марте. Перечень включает три проекта, в том числе известный шутер 2021 года выпуска.

Подборка состоит из Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein. Все игры будут доступны владельцам PlayStation 4 и PlayStation 5, но только у первой есть нативная версия для PS5. Остальные две будут запускаться по обратной совместимости.

Добавить проекты из подборки в личную библиотеку можно будет в период с 7 марта по 3 апреля. А до тех пор пользователям доступен февральский комплект — Mafia: Definitive Edition, OlliOlli World, Evil Dead: The Game и расширение Destiny 2: Beyond Light.

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Подробнее о бесплатных играх для подписчиков PS Plus в марте

Battlefield 2042 — это соревновательный военный шутер от студии DICE и издательства Electronic Arts. В игре демонстрируется недалекое будущее, где США и Россия столкнулись в прокси-войне. Пользователи должны выбрать одного из доступных персонажей со своими умениями, обмундирование и присоединиться к бою в избранном режиме.

К последним относятся стандартный мультиплеер с захватом точек на обширных картах и погодными бедствиями в качестве главной особенности, "Опасная зона" с командными битвами и сбором дисков, а также Portal с обновленным контентом из предыдущих частей и фанатскими творениями.

Minecraft Dungeons — ответвление от культовой Minecraft, созданное Mojang Studios и Xbox Game Studios. Игра выполнена в духе Diablo: пользователи в изометрическом виде исследуют локации, сражаются с множеством врагов и улучшают персонажа. Проходить проект можно как в одиночку, так и в кооперативе. А что касается сюжета, то он сводится к одной цели — уничтожению злобного Архиразбойника.

Code Vein — экшен-RPG в духе Dark Souls от Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment. В игре демонстрируется мир после большого коллапса. Земли населили мутировавшие Потерянные, а сражаться с ними должны искусственно созданные люди Ревенанты. Двое из них — это главные герои. Пользователям предстоит поучаствовать в миссии по спасению мира, а заодно узнать правду о происхождении протагонистов.

Геймплей в проекте включает сражения, сбор экипировки, прокачку и исследование окружения. Враги в Code Vein очень сильные, особенно, боссы. К каждому из них требуется определенный подход.

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