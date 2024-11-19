По заверениям Nvidia, с генерацией кадров проблем с fps быть не должно.

В преддверии завтрашнего релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 корпорация Nvidia поделилась с геймерами новым трейлером украинского шутера. В ролике можно оценить красоты Зоны и ее окрестностей в 4К-разрешении и с технологиями DLSS 3 и Reflex.

Использование технологии генерации кадров DLSS 3 дает существенный прирост производительности S.T.A.L.K.E.R. 2, следует из ролика Nvidia. В некоторых случаях частота кадров увеличивается в 2,5 раза.

Правда, на какой именно видеокарте было снято видео, в Nvidia не уточнили. Но догадаться не так уж и сложно.

В Nvidia ранее делились результатами внутреннего тестирования релизного билда STALKER 2 на видеокартах GeForce RTX 40 с использованием DLSS и без. Согласно тестам, в нативном разрешении Full HD частоту кадров более 60 Fps способны обеспечить только карточки уровня GeForce RTX 4070 и выше. В случае 1440p для этого потребуется GeForce RTX 4070 Ti Super.

Минимально для запуска шутера потребуется ПК с процессором уровня Intel Core i7-7700K, не менее восьми гигабайт ОЗУ и видеокартой AMD Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. Также потребуется 160 ГБ места на SSD.

Напоминаем, что официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится уже завтра, 20 ноября, в 18:00 по киевскому времени. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе в Xbox Game Pass. Обладатели игры на консоли от Microsoft уже могут предварительно загрузить ее.

Напомним, в преддверии релиза GSC подняла цены на все издания S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl в Steam и EGS. Теперь стоимость игры близка к цене из Microsoft Store. То есть самое дешевое издание обойдется в 1399 грн. Впрочем, это все равно дешевле, чем многие современные ААА-новинки.

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