Разработчики сравняли цены в Steam и Microsoft Store.

GSC подняла цены на все издания S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl в Steam на 80%. Теперь стоимость игры равняется цене из Microsoft Store. Разработчики объяснили такое решение ситуацией на рынке и отметили, что вторая часть Сталкера долгое время была одним из самых дешёвых ААА-проектов в Steam.

Корректировка цен является необходимостью в текущей рыночной ситуации. Анализируя региональные цены, S.T.A.L.K.E.R. 2 долго был доступен по одной из самых низких цен для ААА-игры. Хотим отметить, что мы старались обеспечить адекватную цену игры с учетом скорректированных цен.

Цена стандартного издания выросла с 895 гривен до 1597 гривен.

Deluxe Edition подорожала с 1199 до 2147 гривен.

Цена Ultimate Edition выросла с 1599 до 2890 гривен.

При этом представитель GSC Game World в официальном Discord канале игры отметил, что корректировка цен не будет касаться физических изданий игры и их можно будет купить по старой цене. Также игрокам, которые уже сделали предзаказ, не нужно будет ничего доплачивать.

Видео дня

На момент написания новости, новые цены на S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl ещё не вступили в силу, но разработчики обещают сменить стоимость игры в течение нескольких дней.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября. Игра выйдет на ПК и Xbox Series. Также S.T.A.L.K.E.R 2 будет доступен по подписке Xbox Game Pass.

В рейтинге Steam среди самых ожидаемых игр "Сталкер 2" находится на четвертом месте, уступая лишь Hollow Knight: Silksong, Monster Hunter Wilds и Frostpunk 2. Замыкает топ-5 Deadlock, новый онлайн-шутер от Valve.

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