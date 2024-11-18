Стало известно точное время, когда выйдет S.T.A.L.K.E.R 2

При этом рецензии на игру появятся всего за 2 часа до релиза.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl всё ближе, теперь GSC объявила точное время релиза.

Stalker 2 выйдет 20 ноября в 18:00 по киевскому времени. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе в Xbox Game Pass. Обладатели игры на консоли от Microsoft уже могут предварительно загрузить её, Сталкер 2 занимает целых 146 ГБ свободного места.

На момент написания новости, Stalker 2 занимает 2-е место среди лидеров продаж в Steam, обгоняет его только Counter-Strike 2.

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Также журналист издания Insider Gaming Грант Тейлор-Хилл заявил, что эмбарго на обзоры второго Сталкера спадёт в 16:00 по Киеву, то есть за 2 часа до релиза. Грант немного проспойлерил, что остался в восторге от игры, и ему очень жаль, что она не успела попасть на The Game Awards 2024. Stalker 2 могла бы стать игрой года, считает журналист.

Ранее мы рассказывали, что один из игроков, который уже поиграл в Сталкер 2, остался недоволен технической стороной игры на Xbox Series X. Однако во всём остальном проект получился отличным.

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