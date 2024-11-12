До выхода украинского долгостроя осталась неделя.

Nvidia представила новые Game Ready-драйверы, оптимизированные для двух крупных игр: Microsoft Flight Simulator 2024 и S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.

Обновление под номером 566.14 уже доступно для загрузки через GeForce Experience или фирменное приложение NVIDIA App, которое сегодня выходит из стадии бета-тестирования.

Помимо этого разработчики опубликовали результаты внутреннего тестирования релизного билда STALKER 2 на видеокартах семейства GeForce RTX 40.

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В разрешении 4К без использования DLSS GeForce RTX 4070 выдаст порядка 31 FPS, а RTX 4090 не доходит до 60 кадров. Активация DLSS с генерацией кадров сильно улучшает ситуацию.

Играя в 1440p получить больше 30 fps без DLSS смогут владельцы RTX 4060 Ti. В 1080p видеокарта RTX 4060 выдает 43 FPS без DLSS. Все тесты проводились на максимальных настройках.

Мобильные версии GeForce RTX тоже неплохо справляются со S.T.A.L.K.E.R. 2 без DLSS. Например, в 1440p мобильная RTX 4070 выдает 36 fps без DLSS и 76 fps с генерацией кадров, в 1080p хороший фреймрейт показывает даже RTX 4050 без DLSS.

Отметим, что минимальные требования STALKER 2 включают процессор AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K, не менее восьми гигабайт ОЗУ, видеокарту AMD Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. Но в данном случае, вероятно, придется довольствоваться 720p/30 fps.

Релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, а также по подписке Xbox Game Pass.

В Steam игра занимает четвертое место по количеству добавлений в "вишлист". Больше Сталкера 2 ПК-геймеры ждут только Monster Hunter Wilds, Hollow Knight: Silksong и Deadlock.

Напомним, в преддверии релиза GSC подняла цены на все издания S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl в Steam и EGS. Теперь стоимость игры близка к цене из Microsoft Store. То есть самое дешевое издание обойдется в 1399 грн. Впрочем, это все равно дешевле, чем многие современные ААА-новинки.

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