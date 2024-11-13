Иван Назаренко

Игра будет занимать 160 ГБ свободного места на SSD.

GSC Game World опубликовала полные системные требования для S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Напомним, что требования сиквела ранее уже были опубликованы в Steam.

Низкие настройки, 1080p, 30 FPS

Операционная система: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 1600X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ), AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) или Intel Arc A750.

Оперативная память: 16 ГБ.

Место на SSD: 160 ГБ.

Cредние настройки, 1080р, 60 FPS

Операционная система: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 4060 или AMD Radeon RX 5700 XT.

Оперативная память: 16 ГБ.

Место на SSD: 160 ГБ.

Высокие настройки, 1440p, 60 FPS

Операционная система: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5800X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Оперативная память: 32 ГБ.

Место на SSD: 160 ГБ.

Эпические насройки, 2160p, 60+ FPS

Операционная система: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i7-13700KF или AMD Ryzen 7 7700X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX.

Оперативная память: 32 ГБ.

Место на SSD: 160 ГБ.

Для минимальных настроек всё ещё хватает GTX 1060 на 6 ГБ видеопамяти, а для ультра-настроек уже понадобится впечатляющая конфигурация с RTX 4080 и 32 ГБ RAM.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl выходит уже 20 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series в подписке Xbox Game Pass. Также на консоли уже стартовала предзагрузка. На Xbox игра занимает 146 ГБ свободного места.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Nvidia провела тестирование Stalker 2 на разных конфигурациях. Оказывается, что RTX 4090 не может гарантировать 60 FPS в 4K без DLSS.

Вас также могут заинтересовать новости: