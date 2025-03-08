До этого Хенгджун Ким 20 лет работал над MMORPG.

Несмотря на долгие годы доминирования The Sims в жанре симуляторов жизни, в апреле у неё может появиться серьёзный конкурент - InZOI, новая игра от Krafton, которая выходит в ранний доступ на ПК. Директор проекта, Хенгджун Ким, рассказал, что идея создать InZOI заставила его оставить 20-летнюю карьеру в MMO-разработке.

В интервью PC Gamer он объяснил, что симуляторы жизни всегда были его личной страстью: "Это жанр, который я люблю давно, особенно потому, что у меня много приятных воспоминаний о совместной игре с сыном". Именно сын вдохновил его на создание InZOI:

"Однажды он спросил меня, почему таких игр так мало. Это заставило меня осознать, что жанру нужен свежий взгляд — нечто, что мы, поклонники, могли бы ценить и любить годами".

Несмотря на разницу в жанрах, его опыт в разработке MMORPG оказался крайне полезным: "Создание огромных карт и сложных игровых предметов в MMORPG сильно помогло при разработке InZOI. Проектирование и реализация обширных миров - это ключевой аспект MMO, и этот опыт позволил мне эффективно спроектировать открытый мир".

Видео дня

Одним из самых обсуждаемых аспектов InZOI стало детализированное создание персонажей. И здесь его MMO-бэкграунд сыграл большую роль: "Мой опыт работы над кастомизацией персонажей, архитектурными элементами и системой домов в MMORPG помог мне справиться с этими задачами".

Ранее Хенгджун Ким рассказывал, что не считает InZOI "убийцей The Sims". В первую очередь он хочет, чтобы игра дарила игрокам уникальный опыт.

Вас также могут заинтересовать новости: