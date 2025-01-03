Прогнозируется, что за первый год игра заработает 3.2 миллиарда долларов.

Ещё никто не знает, когда выйдет GTA 6, но уже все уверены, что проект принесёт Rockstar и Take-Two невероятный коммерческий успех.

Аналитик из DFC Intelligence рассказал Financial Times, что продажи GTA 6 точно обгонят GTA 5, а за первый год после релиза проект заработает около 3.2 миллиардов долларов, в два раза больше, чем пятая часть за такой же срок. Прогнозируется, что только с предзаказов разработчики заработают около миллиарда.

В ответ на это директор Take-Two Interactive Штраус Зельник сказал, что никогда не празднует победу раньше времени, но всё равно уверен, что то, что Rockstar сделает с шестой частью будет просто феноменальным:

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"Я никогда не заявляю о победе раньше времени. Тем не менее, я думаю, что Rockstar Games в очередной раз выдаст нечто совершенно феноменальное... Безусловно, ожидания велики."

Генеральный директор другой аналитической организации IDG Consulting Ёшио Осаки прогнозирует, что выход Grand Theft Auto 6 станет одним из самых, если не самым крупным релизом за всю историю, и не только среди видеоигр, а среди всех медиа.

Ранее мы рассказывали, что моддеры перенесли Либерти-Сити из GTA 4 в GTA 5.

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