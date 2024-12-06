Все недавние намёки на скорый выход трейлера - маркетинговая стратегия.

Вчера прошёл ровно год с момента анонса Grand Theft Auto 6, и, в предверии этого, в сети то тут то там начали появляться теории о скором выходе второго трейлера игры. Но один из бывших сотрудников Rockstar считает, что все эти намёки и "хлебные крошки" оставляет сама компания, чтобы поддерживать усиленный интерес к игре.

Бывший разработчик Rockstar Майк Йорк записал видео, в котором заявил, что молчание Rockstar создаёт ореол таинственности, что только подогревает интерес к игре даже без прямых вложений в Майкетинг со стороны компании.

Майк вспомнил про популярную теорию о фазах Луны в анонсах GTA Online, где один из игроков углядел дату премьеры трейлера. Йорк считает, что в первый раз Rockstar действительно спрятала дату анонса игры в Луне внутри GTA Online, а потом проделала этот трюк ещё раз со вторым трейлером, но уже с неправильной датой:

Видео дня

"Это загадка в никуда. Это просто для того, чтобы вы копали, искали и находили вещи, но даже если они ни к чему не приведут, они подарят игрокам погоню и путешествие на долгие годы вперед, и это действительно здорово."

Йорк надеется, что игроки не бросят строить теории об играх Rockstar, ведь когда он работал в компании, чтение фанатских предположений дарило ему море позитива.

Ранее мы рассказывали, что GTA 6 стала одной из самых ожидаемых игр ближайших лет по версии издания PC Gamer.

Вас также могут заинтересовать новости: