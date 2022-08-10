Разработчики все это время молчали, что в проекте можно устроить состязание с другом.

Super Punch-Out!! — это боксерский симулятор для консоли Super NES от студии Nintendo R&D3. Игра вышла в далеком 1994 году в США, а позже добралась до Европы и Японии. И все это время пользователи не подозревали, что в проекте спрятаны секретные геймплейные возможности. Речь о режиме на двух игроков и выборе любого из соперников при проведении одиночного матча.

Группа Unlisted Cheats провела расследование и узнала о двух запрятанных читах в Super Punch-Out!!. Первый открывал доступ к битве против другого пользователя. Для его активации требовалось подключить второй геймпад к SNES, перейти в режим свободного матча и в меню выбора персонажа зажать клавиши B+Y. Затем на первом контроллере требовалось использовать кнопку A или Start. Если последовательность была правильной, другой игрок мог контролировать бойцов из списка соперников и даже выполнять их спецприемы.

Второй спрятанный в Super Punch-Out!! чит позволял провести одиночный бой против любого противника из полного списка. Для этого нужно было на экране заставки удерживать Y+R, а затем нажать A или Start. Все комбинации работают и на Nintendo Switch, где боксерский симулятор доступен с 2020 года.

Какие секреты были найдены в других играх

В Cyberpunk 2077 нашли способ, как погрузить целый квартал Найт-Сити во тьму.

На просторах The Elder Scrolls V: Skyrim обнаружили корову, которая превращается в камень после удара.

А в World of Warcraft игроки изобрели возможность выживать за пределами карты долгое время.

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