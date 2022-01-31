Достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Студия CCP Games сообщила об очередном абсолютном рекорде, который установили в EVE Online. Игрок под псевдонимом Henrique Arnolles посетил все 7805 звездных систем в знаменитой MMORPG. Путешествие отняло у энтузиаста 224 дня, что невероятно мало с учетом длинны маршрута.

Свой путь пользователь начал 1 февраля 2021 года. За пять дней он побывал во всех системах держав, включая сектора с низким уровнем безопасности. К середине месяца Henrique Arnolles успел посетить каждый регион с нулевым показателем безопасности. А финальной точки в псевдогалактике Аноикис энтузиаст достиг 13 сентября. Во время путешествия игрок не потерял ни одного корабля, что подтверждает его знание всех тонкостей EVE Online. Достижение пользователя занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самое быстрое посещение всех звездных систем в MMORPG.

Информация о предшественнике Henrique Arnolles

Впервые путешествие через весь мир EVE Online совершила Katia Sae. Именно ей принадлежит идея заглянуть в каждую звездную систему игры и установить рекорд.

Девушка начала путь в 2009 году и документировала весь маршрут. Однако она летала в свое удовольствие и не пыталась завершить путешествие как можно быстрее. Именно поэтому Katia Sae потратила почти десять лет, чтобы добраться до финальной точки.

Разработчики установили в EVE Online стальной памятник девушке, как первопроходцу.

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