Научно-фантастический фильм "Дюна: Часть вторая" снимали сразу в нескольких странах.

Примерно 40% туристов признались, что они хотя бы раз в жизни бронировали поездку в пункт назначения, увидев его в фильме или сериале. Потому неудивительно, что каждый раз, когда на экраны выходит какоя-то громкая новинка, зрители начинают массово гуглить, где же ее снимали.

Безусловно, сейчас на слуху у всех – фильм "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two) Дени Вильнева, который многие критики уже успели окрестить лучшим научно-фантастическим фильмом в истории. Песчаные пустынные пейзажи, величественные скалы и футуристические здание просто поражают вооборажение – и манят потенциальных туристов.

Издание Condé Nast Traveler распросило художника-постановщика Патриса Верметта, работавщего над фильмом, где именно его снимали.

По его словом, для съемок второй части "Дюны" были использованы многие локации, задействованные и в первом фильме. Например, пустыню Вади-Рам в Иордании и пустыню возле Абу-Даби в ОАЭ, где снимали пейзажи Аракиса, а также побережье Норвегии, где снимали родную планету Пола Атрейдеса Каладан.

"Каждый раз, когда вы видите скальное образование, мы в Иордании. Каждый раз, когда вы видите дюны, мы в Абу-Даби. В Иордании нет настоящих песчаных дюн, но есть удивительные каньоны и цветные камни. Но Фильм называется "Дюна", поэтому нам нужны песчаные дюны. В Абу-Даби это все есть", – рассказал худощник-постановщик.

Также для съемок второй части "Дюны" были использованы и новые локации, например, в Италии, где снимали дворец императора-падишаха Шаддама IV. В частности, для съемок была выбрана гробница Брион, созданная в 1968-1978 года итальянским архитектором Карло Скарпа для влиятельной семьи. Позже памятник был признан шедевром модернистской архитектуры.

"Карлос Скарпа является огромным источником вдохновения не только для "Дюны", но и для меня лично с тех пор, как в 90-х годах я обнаружил книгу о нем в Канадском центре архитектуры в Монреале... Мы искали место для Имперской планеты и сада. Я показал изображения Дени (Вильневу, режиссеру), и он сказал: "Вау, это как раз язык нашего фильма"... Мы начали с того, что спросили владельца и он сказал: "Абсолютно нет. На кладбище никогда не будет стрельбы". Но потом он понял, что это было для "Дюны", а не для "Звездных войн", от которых он раньше отказывался. Ему было любопытно, что мы хотим сделать", – рассказал Верметт.

Основное же производство, как и в случае с первой частью, базировалось в Будапеште (Венгрия). Именно там снимали планету Дома Харконненов – для этого были возведены специальные декорации.

Как сообщал УНИАН, мировая премьера "Дюны 2" состоялась в Лондоне 15 февраля 2024 года, и сразу же после этого в СМИ и соцсетях начали появляться восторженные отзывы от киножурналистов: картину хвалили за невероятный актерский ансамбль, визуальные эффекты и батальные сцены.

29 февраля фильм "Дюна: Часть вторая" вышел в украинский прокат. Нашу рецензию вы можете прочитать по ссылке.

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