Также разработчики рассказали о смене стратегии компании и планах по выпуску дальнейших игр.

Компания CD Projekt, создавшая "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077 приобрела канадскую студию Digital Scapes. Ее переименуют в CD Projekt RED Vancouver, и она будет помогать разработчикам из офисов в Польше.

Об этом CD Projekt сообщила на своем сайте.

"Компания Digital Scapes сделала многое для создания Cyberpunk 2077, помогая в разработке игры и оптимизируя различные функции. Помимо участия в наших проектах, новая команда поможет нам усовершенствовать наши технологии", – заявил технический директор CD Projekt RED Павел Заводный.

Вместе с этим в CD Projekt рассказали о смене стратегии компании:

Начиная с 2022 года, разработчики будут создавать параллельно сразу две AAA-игры. Речь идет о расширении франшиз Cyberpunk 2077 и "Ведьмак".

В частности, продолжат развивать Gwent, выпустят мобильную AR-игру The Witcher: Monster Slayer, созданную в духе Pokemon GO, а также выпустят обновление "Ведьмака 3" для консолей нового поколения.

Для Cyberpunk 2077 в этом году студия выпустит обновления и бесплатные дополнения, а также патч для PS5 и Xbox Series X/S.

В компании проведут реструктуризацию команд разработчиков – расширят обязанности технического директора, создадут более комфортные условия для сотрудников, обеспечат более тесное общение между командами.

Рекламные кампании будущих игр будут менее продолжительными. Они будут начинаться ближе к релизу, и фокусироваться на готовом контенте, а не планах разработчиков.

Демонстрировать геймплей будущих тайтлов будут на всех целевых платформах.

Также в свои будущие игры студия планирует добавлять онлайн-элементы. К тому же новые тайтлы будут поддерживать выпуском мобильных игр, экранизаций, книг, комиксов, игрушек и другой сопутствующей продукцией.

Напомним, что экшен Cyberpunk 2077 вышел 10 декабря 2020 года. За первые 10 дней после выхода он разошелся тиражом в 13 миллионов копий. Однако вскоре после релиза выяснилось, что версии игры для Xbox One и PlayStation 4 оказались в плохом техническом состоянии. Sony удалила Cyberpunk 2077 из PS Store, а на разработчиков посыпались коллективные иски от недовольных фанатов и инвесторов.

Авторы пообещали к февралю 2021-го исправить большую часть багов, но работа замедлилась из-за хакерской атаки на сервера студии. В начале февраля злоумышленники похитили исходный код игры, и требовали выкуп от разработчиков.

В результате обещанный февральский патч 1.2 для Cyberpunk 2077 вышел только 29 марта.

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Автор: Сергей Коршунов