У CD Projekt усть 48 часов, чтобы связаться со злоумышленниками, иначе данные попадут в сеть.

Студия CD Projekt RED сообщила, что ее сервера взломала неизвестная группа хакеров. Злоумышленники получили доступ к исходным кодам Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent и версии третьего "Ведьмака" для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

В компании сообщили, что помимо доступа к исходному коду игр, хакеры также завладели административными, бухгалтерскими и прочими данными.

Если разработчики не заплатят выкуп, то исходные коды игр будут опубликованы в сети, а документы – отправлены журналистам. Согласно записке, оставленной злоумышленниками, у студии есть 48 часов, чтобы связаться с ними. О какой сумме выкупа идет речь – не сообщается.

"Если мы не придем к соглашению. Ваш общественный имидж станет еще хуже. И еще больше людей узнают, насколько отвратительно работает ваша компания. Инвесторы потеряют доверие к вашей компании, и акции упадут еще ниже", – говорится в записке хакеров.

В CD Projekt заявили, что не намерены идти на переговоры с преступниками. Разработчики уже связались с правоохранительными органами для расследования инцидента.

Кроме того, разработчики уверены, что пользовательские данные не попали в руки хакерам. А часть утекшей информации была зашифрована. У самой же студии остались резервные копии, и она уже начала восстановления данных.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов