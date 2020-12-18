Все желающие могут оформить возврат средств за неисправную игру.

Sony временно удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store из-за жалоб многих игроков на техническое состояние игры. Компания запустила специальную страницу в PS Store, где все, купившие игру смогут оформить возврат средств.

"SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления", – говорится в сообщении компании.

Студия CD Projekt в свою очередь заявила, что это решение было принято после обсуждения с Sony. Разработчики также добавили, что те, кто решит не возвращать деньги или же приобрел игру на диске, будут и дальше получать патчи, и смогут играть в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation. Также игру для PS4 можно будет приобрести на дисках.

Когда именно Sony допустит к продаже игру в PlayStation Store – неизвестно.

Как отметил старший аналитик агентства Niko Partners Дэниел Ахмад, это беспрецедентный случай. Ранее был похожий пример с плохим состоянием игры Batman: Arkham Knight на ПК. Но тогда сам издатель, Warner Bros, принял временно решение снять игру с продажи в Steam. В случае с Cyberpunk 2077 это решение принял платформодержатель – Sony.

Ахмад утверждает, что CD Projekt могли бы отложить релиз еще на время, чтобы избежать этой ситуации. При этом продажи из-за переноса не пострадали бы. Также он отметил, что Sony в итоге поступила правильно, решив вернуть деньги всем игрокам.

"Sony сделала правильно, предложив возврат средств владельцам PS4, которые справедливо недовольны производительностью игры. Особенно после того, как CDPR предложила игрокам вернуть деньги, а потом не договорилась с платформодержателями, чтобы обеспечить этот процесс", – подчеркнул Ахмад.

Скандал вокруг Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 вышел 10 декабря 2020 года на ПК, Xbox One и PS4.

На консолях игра оказалась в плохом техническом состоянии – геймплей сопровождался бесчисленными багами, длительными загрузками текстур, глитчами и вылетами игры.

Вскоре CD Projekt извинилась перед игроками и предложила им оформить возврат средств на консолях, не уведомив при этом самих платформодержателей – Microsoft и Sony.

В результате из-за жестких правил возврата средств за игру в PS Store не все желающие смогли получить назад свои деньги. Таким образом игроки вскоре начали обвинять не CD Projekt за плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 на консолях, а самих платформодержателей.

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Автор: Сергей Коршунов