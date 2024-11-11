Тохисиро Нагоси делает новую игру, где собирается урезать игровую карту.

Бывший креативный директор SEGA Тохисиро Нагоси и создатель серии игр Yakuza считает, что скоро игроки перестанут обращать внимание на размеры игр из-за переизбытка проектов на рынке.

Мнением разработчик поделился в интервью изданию VGC. Он считает, что хоть сейчас и не так много оригинальных проектов, но количество игр достигло такого количества, что пройти их все просто невозможно: "Хотя сейчас не так много полностью оригинальных игр, если брать в расчёт зарубежные проекты, то существует так много тайтлов, что невозможно сыграть во всё. Я считаю, что количество консольных игр в жизни обычных геймеров может быть слегка избыточным."

Нагоси думает, что эра, когда качество игры во многом оценивается по её размерам, подходит к концу.

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Хотя продолжает выходить много новых тайтлов, мне кажется, что эпоха игр, где главным фактором продаж является их объём, близится к концу.

Разработчик уже применяет свою теорию к собственному проекту. Сейчас Нагоси вместе со своей Nagoshi Studios работает над неанонсированной экшн-адвенчурой. Геймдизайнер хочет уменьшить объёмы своего проекта, чтобы увеличить плотность контента, который может предложить игра: "Пора бы уже определиться с окончательным объемом, но я все еще думаю, достаточно ли он хорош. Конечно, у нас есть карта, но текущая версия настолько велика, что почти слишком велика. [...] Я думаю это нужно, чтобы правильно связать масштаб карты с удовольствием от игры"

Недавно геймдиректор новой ролевой игры от Obsidian рассуждала о важности системы романов в RPG. По её мнению, если персонаж изначально хорошо написан, то игрок привяжется к нему и без романтических отношений.

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