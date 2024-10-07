Однако когда игроку смогут вернуться на Севастополь — информации пока нет.

Компания SEGA объявила о разработке сиквела хоррора Alien: Isolation. Долгожданный анонс был сделан в честь десятилетия с момента выхода оригинальной игры.

На данный момент новая игра находится на ранних этапах производства, поэтому подробностей практически нет. Креативный директор оригинальной Alien: Isolation, Эл Хоуп, лично подтвердил участие в разработке и обратился к поклонникам с благодарностью за их многолетнюю поддержку. По его словам, команда Creative Assembly делает всё возможное, чтобы превзойти ожидания фанатов и предложить им нечто действительно особенное.

Напомним, что недавно ещё одна культовая франшиза Halo объявила о разработке нескольких новых игр в серии. Важным нововведением стал переход проектов на новый движок Unreal Engine 5, это позволит разработчикам быстрее разрабатывать игры, а также упростит поиск новых сотрудников на проекты.

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Немного о Alien Isolation

Первая часть Alien: Isolation вышла 7 октября 2014 года и быстро завоевала признание критиков и игроков. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 79 баллов из 100 по версии журналистов и 8,3 из 10 от пользователей, а в Steam проект имеет внушительные 92% положительных отзывов. Многие отмечают, что игра сумела передать атмосферу оригинальных фильмов про Чужого и подарила уникальный опыт выживания на борту космической станции, захваченной пришельцами.

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