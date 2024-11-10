Керри Пател считает, что игрок сможет привязаться к персонажу и без романтических отношений.

В новом приключении от Obsidian Entertainment - Avowed не будет возможности закрутить роман со своим спутником. После успеха Baldur’s Gate 3, кажется, что такая опция является обязательной для любой RPG.

Геймдиректор игры Керри Пател дала очередное интервью изданию Games Radar, в котором рассказала, что система романов - это куча работы. Пател отметила, что признаком хорошо прописаного персонажа является желание игрока поддерживать с ним дружеские отношения, даже если в игре нет возможности перевести их на романтический план.

Мы уверены, что игрок, который выбирает не вступать в романтические отношения, но все же хочет иметь очень глубокую связь с этим спутником, получит такой же полноценный и значимый опыт на пути дружбы, как если бы он выбрал романтический путь. Поэтому мы решили, что сможем лучше всего рассказать истории наших спутников и отношения игрока с ними без опции романтики.

Керри рассказала, что перед командой разработчиков встала задача сделать каждого команьона одинаково значимым для истории и лично для игрока. "Мы хотели, чтобы у всех четырёх спутников были ключевые роли в истории, разные роли в отряде, различные личности и способы, которыми они дополняют друг друга, позволяя им рассказать игроку историю Живых Земель."

Видео дня

Релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра выйдет на ПК и Xbox Series. Кроме того, с первого дня релиза проект будет доступен по подписке Xbox Game Pass.

Ранее Керри Пател уже рассказывала о системе выборов в Avowed. По её словам, любая мелочь и неосторожное действие сможет изменить ход событий в квесте.

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