Один из создателей The Witcher 3 делает реалистичный симулятор фехтования (видео)

Игроки смогут сразиться на дуэли с казаками и польскими гусарами.

Польский разработчик Якуб Кишел, работавший ранее над Bulletstorm и The Witcher 3: Wild Hunt, анонсировал собственный проект –симулятор фехтования под названием Hellish Quart.

Трейлер Hellish Quart

Действие игры развернтеся в XVII веке, в Польско-Литовском княжестве. В дуэлях можно будет сразиться с запорожскими казаками, польскими гусарами, турецкими янычарами, французскими мушкетерами и прочими воинами. Кроме того, в Hellish Quart можно будет устроить дуэль с друзьями по сети.

Разработчик отмечает, что в игре будет сделан упор на реалистичность. Все мечи, сабли и шпаги в игре будут физически корректно реагировать на столкновения друг с другом. А соперники в свою очередь будут реалистично реагировать на удары.

Дата выхода Hellish Quart неизвестна. Однако страница игры уже появилась в магазине цифровой дистрибуции Steam.

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