Один из создателей The Witcher 3 делает реалистичный симулятор фехтования (видео)
Польский разработчик Якуб Кишел, работавший ранее над Bulletstorm и The Witcher 3: Wild Hunt, анонсировал собственный проект –симулятор фехтования под названием Hellish Quart.
Трейлер Hellish Quart
Действие игры развернтеся в XVII веке, в Польско-Литовском княжестве. В дуэлях можно будет сразиться с запорожскими казаками, польскими гусарами, турецкими янычарами, французскими мушкетерами и прочими воинами. Кроме того, в Hellish Quart можно будет устроить дуэль с друзьями по сети.
Разработчик отмечает, что в игре будет сделан упор на реалистичность. Все мечи, сабли и шпаги в игре будут физически корректно реагировать на столкновения друг с другом. А соперники в свою очередь будут реалистично реагировать на удары.
Дата выхода Hellish Quart неизвестна. Однако страница игры уже появилась в магазине цифровой дистрибуции Steam.